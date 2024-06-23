بوريل دان القصف قرب مكتب الصليب الأحمر في غزة: لتحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين

أشار مسؤول السّياسة الخارجيّة في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل (josep borrell)، إلى أنّ "الاتحاد الأوروبي يدين القصف الّذي ألحق أضرارًا بمكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، وأدّى إلى سقوط عشرات الضّحايا".
وأكّد في تصريح، أنّ "هناك حاجةً إلى تحقيق مستقل ويجب محاسبة المسؤولين"، مشدّدًا على أنّ "حماية المدنيّين واجب ملزم، بموجب اتفاقيّات جنيف، وجميع جهات الصّراع ملزمة به". ولفت إلى أنّ "اللّجنة الدّوليّة للصّليب الأحمر يجب أن تكون قادرة على القيام بجميع واجباتها بموجب اتفاقيات جنيف بأمان، بما في ذلك الحماية الإنسانيّة ومساعدة الضّحايا والوصول إلى السّجناء".
وكانت قد أعلنت اللّجنة الدّوليّة للصّليب الأحمر، في وقت سابق، "سقوط مقذوفات من العيار الثّقيل، ألحقت أضرارًا بمكتبها في غزة، الّذي يوجد في محيطه مئات المدنيّين النّازحين، وهو ما أدّى أيضًا إلى مقتل 22 شخصًا وجرح 45 آخرين".
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