القيادة الوسطى الأميركية: الادعاءات الأخيرة بشأن هجوم حوثي ناجح ضد حاملة الطائرات آيزنهاور كاذبة تماما

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، أن "الادعاءات الأخيرة بشأن هجوم حوثي ناجح ضد حاملة الطائرات آيزنهاور كاذبة تماما"، مؤكدة انه "دمرنا خلال الساعات الـ 24 الماضية 3 قوارب مسيرة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر".

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، إنها نفذت عمليتين عسكريتين استهدفتا حاملة الطائرات الأميركية آيزنهاور في البحر الأحمر والسفينة ترانس ورلد نافيجيتور في بحر العرب.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي قال فيه مسؤول دفاعي في المكتب الإعلامي في عمليات سلاح البحرية في البنتاغون، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور"ستغادر البحر الأحمر وتتوجه إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف المسؤول الأميركي أن هذا التحرك يأتي في إطار مهمة تقضي بدعم أي عمليات عسكرية قد تفرضها التطورات بين لبنان وإسرائيل.