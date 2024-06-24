شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء لمدة 3 أيام عن آلاف المشتركين في نيوزيلندا.. فما السبب؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انقطع التيار الكهربائي عن آلاف المشتركين في نيوزيلندا بسبب سقوط أحد أبراج الكهرباء، حسبما ذكرت شركة الكهرباء في البلاد اليوم الاثنين.

وسقط البرج، الواقع شمال أوكلاند يوم 20 يونيو الجاري، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 100 ألف عقار في منطقة نورثلاند شمالي نيوزيلندا. ولم تتم استعادة التيار بالكامل إلا يوم أمس الأحد.

وقالت أليسون أندرو، الرئيس التنفيذي لشركة (ترانس باور)، إن طاقما من شركة (أوميكسوم) كان يجري صيانة روتينية على الواح القاعدة، التي تثبت البرج على الأرض، عندما سقط البرج. وذكرت في بيان: "تمت إزالة جميع الصواميل والبراغي التي تثبت البرج بلوحة القاعدة عن ثلاثة من قوائمة، مما تسبب في رفع البرج عن لوحة القاعدة وسقوطه". التحقيق في الواقعة وتابعت "أنه أمر غير مسبوق ولا يمكن تصوره أن تتم إزالة الكثير من البراغي والصواميل في وقت واحد". وأضافت أنه تم فتح تحقيق كامل في الواقعة.

وقالت:"في حين أننا ممتنون للغاية لعدم إصابة أي أحد بأذى عندما سقط البرج، فإن الفشل في اتباع الإجراءات أدى إلى انقطاع كبير للتيار الكهربائي كان له تأثير حقيقي على سكان نورثلاند". وتابعت "نحن ملتزمون بالتعلم من هذا الحدث وتنفيذ أي ضوابط إضافية قد يتم تحديدها".

وقال مورنيز جرين، المدير الإداري لشركة أوميكسوم، إن الحادث لم يسبق له مثيل. وتابع أنه تم إيقاف العمال المتورطين عن العمل في انتظار التحقيق. وأضاف "يمكنني أن أؤكد لكم أننا سنتسم بالانفتاح والشفافية في التحقيق".