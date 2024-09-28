شكرا لقرائتكم خبر عن الضمان الاجتماعي.. 5 شروط يجب توافرها لإجراء الزيارة المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجري منصة الضمان الاجتماعي، زيارة منزلية، لطالبي الخدمة، حيث للتحقق من صحة البيانات المقدمة في منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال هذه الزيارة وتتعدد أدوار الباحث الميداني لتغطي عدة جوانب رئيسية.



عند زيارة الباحث الاجتماعي على المستفيدين التأكد من الآتي :

عدم رفض الزيارة والتواجد في المنزل خلالها التعاون مع الباحث وتزويده بالمعلومات المطلوبة

تواجد جميع أفراد الأسرة خلال الزيارة

إضافة جميع الأفراد المتواجدين في المسكن كتابعين في منصة الدعم والحماية الاجتماعية

صحة البيانات المدخلة في منصة الدعم والحماية الاجتماعية

التحقق من مطابقة عنوان المسكن للعنوان الوطني المسجل في سبل



دور الباحث الاجتماعي