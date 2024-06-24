شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود التحالف الوطنى لتقديم الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

يعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، علي إطلاق القوافل الطبية الموسعة والتي تجوب محافظات الجمهورية والأخص الحدودية، في إطار توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى تحت مظلة واحدة من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتُعد القوافل الطبية الشاملة أحد أهم أدوات التحالف داخل محور الرعاية الصحية، والذي يعد المحور الثاني من محاور خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفل كلا من مؤسسة صناع الخير واوركيديا بتخطي مستفيدين مبادرة عنيك في عنينا عتبة المليون مواطن، بتنظيم قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون لأهالى قرية الغار والقرى المجاورة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وإشراف وزيرة التضامن الاجتماعى وبالتنسيق مع المحافظين كلا فى محافظاته.

كما شهدت الأيام الأخيرة، قيام التحالف الوطني بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر يومًا طبيًا في قرية زيدان بمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، وتضمن اليوم الطبي تقديم خدمات الكشف الطبي في تخصصات مختلفة.

واستهدف اليوم الطبي توفير سبل الرعاية الصحية لهم وتلبية احتياجاتهم الطبية، كما أنه يأتي هذا اليوم الطبي ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمساندة جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة ، وتعزيز التعاون بين مختلف مؤسسات المجتمع المدني المصري.