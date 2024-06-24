شكرا لقرائتكم خبر عن الارتقاء بصحة المصريين هدف أساسى لـ"التحالف الوطنى" لتحسين الصحة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي جهود كبيرة في القطاع الصحي، شملت العديد من الخدمات الطبية المختلفة للأهالي، وذلك من خلال وصول القوافل الطبية والعيادات المتنقلة إلى المناطق التي يتواجد بها الأهالي التي تحتاج إلى الدعم والرعاية، وذلك من خلال مؤسسات التحالف المختلفة.

وأطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي، عدة قوافل لم تغفل مدينة أو قرية مهما تجاوزت مسافتها، فقد اهتم هذا الكيان بالارتقاء بالخدمة الصحية لملايين المصريين في كل محافظة، من خلال الاستغلال الأمثل لفكرة القوافل المتنقلة التى تضم كافة التخصصات الطبية، من أجل الحفاظ على سلامة الأهالي وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وجاءت من أهم مبادرات التحالف في الخدمات الصحية، كانت مبادرة إنهاء قوائم الانتظار فى العمليات الجراحية والتى دشنها التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى بالبحيرة، وذلك لرفع الأعباء عن كاهل المرضى بالمستشفيات الحكومية.

وشهد المعهد الطبى القومى بدمنهور، فعاليات المبادرة الطبية التى نظمتها مؤسسة نبيل الكاتب بدمنهور، وتضم أكثر من 300 عملية جراحية فى التخصصات المختلفة خاصة المخ والأعصاب والرمد والعظام.