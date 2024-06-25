السفير الأميركي لدى إسرائيل: حل التوترات مع حزب الله أقرب مما يعتقد لكن التهدئة في غزة ضرورية لكي يحدث ذلك

أكد السفير الأميركي لدى إسرائيل جاك ليو في تصريح له، بان حل التوترات مع حزب الله أقرب مما يُعتقد، لكن التهدئة في قطاع غزة ضرورية لكي يحدث ذلك.

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