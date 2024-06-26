شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" تطالب الحكومة برد مكتوب بشأن تأخر تسليم وحدات سكنية فى دمياط والان مع تفاصيل الخبر

طالبت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الحكومة برد مكتوب بشأن طلبات الإحاطة المقدمة من النائب حسن طارق عمـار، بشأن تأخر إحدى الشركات فى تسليم العمارات بمشروع الكراسة الزرقاء-بور سعيد 2016، بجانب المشاكل العديدة التي تواجه الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي 2013، والحاجزين بالإعلان الثامن (الإسكان الاجتماعي) الكراسة الزرقاء- بورسعيد 2016.

وطلب بشأن تأخر تسليم الوحدات للمستحقين بمشروع الإسكان الاجتماعي بور سعيد 2013، وتحميلهم أعباء إضافية منذ عام 2019، عدم تعديل البيانات على خط الرابط بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك الإسكان والتعمير للمستحقين بمشروع الإسكان الاجتماعي- بورسعيد 2013.

وناقشت اللجنة عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن عدم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بقرية الغوابين- مركز فارسكور- محافظة دمياط، ضرورة عمل مواسير كمخرج لمحطة الصرف الصحي، بقرية ميت الخولي عبد الله- مركز الزرقا- محافظة دمياط ، ضعف مياه الشرب بقرية ميت الخولي عبد الله – مركز الزرقا-محافظة دمياط ، عدم تنفيذ مشروع الصرف الصحي بعزبة الخضيري بمدينة الروضة، وكذلك عدم استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية سيف الدين- مركز فارسكور- محافظة دمياط، وتوقف استكمال أعمال الصرف الصحي بقرية سيف الدين- مركز الزرقا- محافظة دمياط.

وأضاف مقدم طلب الإحاطة أن طلبات الإحاطة مكررة، متمنيا الوصول لحل جذري لأزمة المياه والصرف الصحى.

وأفاد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، إنه فيما يخص أعمال الصرف الصحي بقرية الغوابين- مركز فارسكور- محافظة دمياط، سيتم الانتهاء من المدينة فى 30 أغسطس المقبل، وهناك العديد من القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وجارى العمل فيها وفقا للمبادرة .