شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المسئولة عن أعمال البنية الأساسية بأكتوبر تتعهد بإنجاز المشروعات فى توقيتات محددة والان مع تفاصيل الخبر

تعهد المسئولون عن تنفيذ أعمال البنية الأساسية (مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء، الري، الطرق الكباري) بمناطق امتداد الشيخ زايد – الحزام الأخضر" على إنهاء بعض الأعمال خلال أيام.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السجيني، بشأن متابعة الجدول الزمني المحدد لتنفيذ أعمال البنية الأساسية مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء ، الري، الطرق الكباري بمناطق امتداد الشيخ زايد – الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر (والإجراءات التي اتخذتها الوزارات المختصة بنهو أعمال المرافق في هذا الشأن وفقاً للتعهدات التي تقدموا بها أثناء مناقشة هذا الموضوع بالجلسة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2024.

وتعهد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنفيذ الطريق الرئيسي لمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر في اتجاه واحد في موعد غايته 30/6/2024، وتنفيذ الاتجاهين في موعد غايته 30/12/2024، ونهو تنفيذ جميع أعمال المرافق في موعد غايته 30/6/2025، إلا أنه الأمر الذي لم يكتمل حتى الآن، مع ضرورة الإفادة بالجدول الزمني المعدل بنهو تلك الأعمال والأسباب التي أدت إلى عدم القدرة على انتهاء الأعمال.

وشهد الاجتماع الاتفاق على الانتهاء من تركيب الغاز خلال 45 يوما، بالتحديد في 15 أغسطس، إضافة إلى الانتهاء من أعمال السفلتة في 15 سبتمبر المقبل.