شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب العربى الناصرى: انقطاع الكهرباء أزمة دولية سببها التغير المناخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الديمقراطي الناصري، إن أزمة انقطاع التيار الكهربائي أزمة دولية تعانى منها العديد من الدول الأوروبية والعربية، حيث يعانى الكثير من بلدان العالم من تلك الأزمة.

وأوضح رئيس الحزب العربي الناصري، أن هناك تحديات عديدة أمام الحكومة الجديدة، في ظل أزمة الطاقة الراهنة، التي نعانى منها نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، نظراً للتغيرات المناخية التي تلقى بظلالها على مختلف دول العالم، بتداعيات خطيرة للغاية، مؤكدا أن هذه الأزمة تأتى وسط تحديات تواجهها الحكومة بعد نقص إمدادات الطاقة بعد حرب غزة، فقد اتخذت إسرائيل قرار بخفض إمدادات الغاز إلى مصر نتيجة الظروف الأمنية بعد السابع من إكتوبر، الأمر الذى أدى إلى زيادة الأزمة.

ونوه بأن الحكومة تعمل بجدية لمواجهة كل التحديات التي تعرض استقرار الطاقة، وتعمل بلا كلل على تحسين البنية التحتية الكهربائية، وتعزيز القدرات الإنتاجية لضمان توفير الكهرباء بشكل مستدام ومستقر.