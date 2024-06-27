شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عبد المنعم سعيد: من معضلات القرن الأفريقى ظهور "الدول الميليشياوية" والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن أفريقيا دخلت ضمن أولويات مصر على مستوى الأمن القومى فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ولكن تعرضت هذه الرؤية للتشويش بعد هزيمة عام 1967، حيث تم توجيه الموارد المصرية كافة لهدف واحد وهو تحرير الأرض، وكانت العلاقات المصرية الأفريقية في هذه المرحلة بهدف حشد الدعم السياسي والدبلوماسي لمصر.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر "صراعات القرن الأفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري" الذى نظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، اليوم الخميس، أن المجال الأساسي للأمن القومي المصري يتمثل في الدائرة المباشرة بما يشمل ليبيا وإثيوبيا وإريتريا وإسرائيل وفلسطين، وما عداها يرتبط بالتعاون في مجال التنمية، وأن التعامل المصري مع ملف القرن الأفريقي يتعلق بالتعامل مع معضلات أساسية منها ملف القرصنة الذي يمثل تهديدُا مباشرًا على الملاحة نحو قناة السويس، وهو ما يقتضي تعاون مصر مع أطراف محلية ودولية، كذلك ملف الإرهاب، الذي يقتضي ايضًا التعاون بين الأجهزة الأمنية للدول الأفريقية ومصر.

وأوضح أنه من معضلات القرن الأفريقي ظهور "الدول الميليشياوية"، لكن مصر من جانبها لا تولي اعتبارًا إلا للدول التي تمتلك عضوية في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن مسألة الوصول لفكرة الدولة الوطنية مهمة في القرن الأفريقي، وكذا تعظيم التعاون الاقتصادي، مؤكدا أن مصر لديها خبرة كبيرة في التفاوض السياسي، وهي مهارات مهمة يمكن أن تلعب دورًا في تهدئة العديد من الصراعات في منطقة القرن الأفريقي.