شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة المصور تصدر عددا خاصا احتفالا بالذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الاحتفال بالذكرى الـ"11"لثورة 30 يونيو، أصدرت مجلة المصور عدد خاص، بغلاف يحمل مانشيت:"30 يونيو.. 11 عاما من الأمل والعمل.. ثورة بناء الجمهورية الجديدة".

وفي افتتاحية العدد، مقال لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبد الصادق الشوربجى، بعنوان: "مواطن مصري شجاع وبطل.. 30 يونيو.. ثورة وزعيم"، قائلا فيه: أن هذا اليوم سيبقى يوما فارقا في تاريخ مصر الحديث وذكرى مجيدة تتناقلها الأجيال، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية في ذلك الوقت، سيظل إسما محفورا في ذاكرة أبناء الوطن، وإسما تتناقله الأجيال جيلا بعد جيل، مواطن مصري شجاع وبطل.



ولفت إلى أن المؤسسات الصحفية القومية كانت ومازالت على العهد، صوتا للشعب وداعمة لقضايا الوطن وأولوياته، مدافعة عن مصالحه وأمنه واستقراره".



وجاء في مقال الكاتب الصحفي عبد اللطيف حامد، رئيس التحرير، أن 30 يونيو، هو يوم ميلاد الجمهورية الجديدة، وأن الدولة المصرية قادرة على هزيمة كل التحديات كما نجحت فى ثورة 30 يونيو رغم كل مخططات التنظيم الدولى للإخوان ضد المصريين شعبا وقيادة وحكومة.



كما تضمن العدد مقال للكاتب الصحفي الكبير حلمي النمنم بعنوان: "30 يونيو..30 مليونا.. الشعب يلفظ جماعة لإرهاب"، ومقال للكاتب الكبير يوسف القعيد بعنوان: عندما كانت مصر كلها في الطريق إلي 30 يونيو"، ومقال للواء أحمد على البدرى رئيس أكاديمية الشرطة السابق كشاهد على العصر، وكشف تفاصيل لأول مرة عن مؤامرة الجماعة الارهابية ضد طلبة الأكاديمية، خلال أحداث يناير، وكواليس ظاهرة الضباط الملتحين خلال حكم المعزول مرسي، وكيف تمت مواجهتها.



ووثقت "المصور" في عددها الخاص جرائم الجماعة الإرهابية بالصور، وهذا ليس جديدا على المجلة التي تتبني قضايا الوطن منذ تأسيسها سنة 1924، وظلت طوال عمرها المديد وهي تحمل مشاعل الفكر والتنوير، وتفند ادعاءات واكاذيب تلك الجماعة المتطرفة.



فاحتوي العدد علي حوار مع اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، وفيه تذكر أيام المجد، وشرح تحديات 11 عاما، إضافة الي حوار مع السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، بعنوان: الدبلوماسية المصرية نجحت في مواجهة التحديات بالحكمة وسياسة النفس الطويل".



وكان نساء مصر هم عمود الوطن في 30 يونيو كما قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة في حوارها مع "المصور"، إضافة الي مجموعة من الحوارات مع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيبن، وشباب حركة تمرد.



وفي العدد تقرير بعنوان: الجيش والشعب إيد واحدة.. القوات المسلحة صنعت ملحمة أذهلت العالم"، ومعه التقت "المصور" أسر شهداء الجيش والشرطة "أبطالنا الذين يرزقون"، وتقرير عن المبادرات الرئاسية الصحية، وتقرير عن تأمين الغذاء والاكتفاء الذاتي، ونجاح مصر في القضاء علي العشوائيات، وترسيخ دولة المواطنة في الجمهورية الجديدة، وتطوير مساجد آل البيت، والاهتمام بالبحث العلمي، وغيرها من التقارير التي ترصد التطور والتحديث في الكثير من القطاعات في ظل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.