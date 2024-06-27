شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني يوقع اتفاقية أمنية مع الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

دعم أوكرانيا

الدمام - شريف احمد - وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتفاقية أمنية مع الاتحاد الأوروبي خلال قمة قادة الاتحاد بالعاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الخميس.ووقع زيلينسكي الاتفاقية في حفل حضره رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.وفي معرض شكره لقادة التكتل على تلك المساعدة ، دعا زيلينسكي إلى تقديم المزيد من الأسلحة لبلاده وفرض عقوبات أشد على الكرملين ، حيث أن :"الضغط الحالي على روسيا" ليس بالقدر الكافي لإنهاء الحرب.وتوصل الطرفان إلى الاتفاقية بعد أشهر من المحادثات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ 27 لدعم أمن أوكرانيا على المدى الطويل.وقال زيلينسكي في رسالة له تم نشرها على منصة "إكس" قبل وصوله ، إن الاتفاقية الأمنية تعد خطوة مهمة نحو تحقيق:"الهدف التاريخي لتمتع أوكرانيا بالسلام والازدهار" داخل التكتل.وأعلنت وزارة المالية الأوكرانية اليوم الخميس حصولها على دفعة قيمتها 9ر1 مليار يورو من المساعدات المكررة لأوكرانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي لأوكرانيا والسماح للبلاد بتمويل الاحتياجات التي تحتل الأولوية في الميزانية.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن موقع وزارة المالية القول إن الاتحاد الأوروبي قدم مساعدات مباشرة وغير مباشرة لأوكرانيا بقيمة إجمالية بلغت 35 مليار يورو منذ بدء الغزو الروسي لأراضيها في فبراير 2022.ووفقا لاتفاق آلية المساعدة الأوروبية لأوكرانيا، ستحصل كييف على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 27 مليار يورو خلال الفترة من 2024 إلى2027.