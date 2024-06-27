شكرا لقرائتكم خبر عن علامة على الصداقة.. الصين توجه دبي باندا إلى أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

إظهار الصداقة

الدمام - شريف احمد - قالت الصين إن هناك دبي باندا في طريقهما إلى حديقة حيوان في الولايات المتحدة، في علامة على تحسن العلاقات بين الأمتين، رغم خلافاتهما على مجموعة من المسائل من بينها التجارة.وذكرت ماو نينج المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم في إيجاز صحفي دوري في بكين، أن دبي الباندا، واسمهما يون تشوان وسين باو، غادرا على متن طائرة مستأجرة صباح اليوم، متجهين إلى حديقة حيوان سان دييجو،حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.وأضافت أن الحيوانين جزء من جهود ترمي إلى إظهار "الصداقة بين الصين وباقي العالم".كان الرئيس الصيني شي جين بينج قد أكد خلال قمة مع نظيره الأمريكي جو بايدن في أمريكا العام الماضي، أن المزيد من دببة الباندا ستصل إلى الولايات المتحدة، ضمن تصريحات بدرجة أوسع نطاقا بشأن تحسين العلاقات بعدما تدهورت بسبب قضايا من بينها إطلاق بكين لمنطاد تجسس فوق الولايات المتحدة.وإضافة إلى قضية التجارة ، تشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا شديدا بسبب الدعم الأمريكي وزيارات مسؤولين أمريكيين لتايوان، التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها يتعين إعادتها للوطن الأم حتى لو اقتضى الأمر استخدام القوة العسكرية.