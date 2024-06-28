رويترز: بداية بايدن المتعثرة في المناظرة مع ترامب تقلق الديمقراطيين

ياسر رشاد - القاهرة - لم يتوقع أنصار الرئيس الأمريكي جو بايدن ما وقع ببداية مناظرته مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فكانوا يأملون في أن تؤدي المناظرة التي جرت مساء أمس إلى تبديد المخاوف من أن بايدن ذلك الرجل البالغ من العمر 81 عاما أكبر من أن يقضي فترة ولاية أخرى.

ووفقا لوكالة "رويترز"، كان صوت بايدن الأجش وأدائه المتردد في بعض الأحيان ضد منافسه الجمهوري دونالد ترامب البالغ من العمر 78 عامًا كان له الأثر الأكبر..

وواجه بايدن وترامب، مخاوف بشأن عمرهما ولياقتهما البدنية في الفترة التي سبقت انتخابات 5 نوفمبر، لكن هذه المخاوف كانت أكثر ثقلًا على بايدن.

وشهدت مناظرة الرئيسين عدم الترحيب الواضح بينهما حتى أنهما لم يقوما بالتسليم على بعضهما قبل بداية المناظرة، وبصوت أجش بسبب نزلة برد، سارع بايدن إلى عرض بعض نقاط حديثه على منصة المناظرة، وتعثر في بعض الإجابات وتخلف في البعض الآخر.



ما قام به بايدن في المناظرة مع ترامب كارثة



وبعد مرور ما يقرب من منتصف المناظرة، وصفها أحد الاستراتيجيين الديمقراطيين الذي عمل في حملة بايدن لعام 2020 بأنها "كارثة".

وأطلق ترامب سلسلة من الانتقادات بما في ذلك الأكاذيب المبتذلة مثل أن المهاجرين ينفذون موجة من الجرائم وأن الديمقراطيين يدعمون قتل الأطفال.

في وقت مبكر من المناظرة، توقف بايدن مؤقتًا بينما كان يطرح وجهة نظره بشأن الرعاية الطبية وإصلاح الضرائب وبدا وكأنه فقد سلسلة أفكاره، وظهرت حين كان يعرض جانب من انجازاته وقال:"الإصلاح الضريبي يخلق الأموال للمساعدة في تعزيز نظام الرعاية الصحية لدينا، والتأكد من أننا قادرون على جعل كل شخص منفردًا مؤهلاً لما تمكنت من فعله مع كوفيد، معذرةً، في التعامل مع كل ما لدينا". قال بايدن متوقفًا: "ما يجب فعله". "لقد تغلبنا أخيرًا على الرعاية الطبية."

وانتقد ترامب بايدن ووصفه بأنه غير متماسك، وقال في إحدى المرات: "أنا حقًا لا أعرف ماذا قال في نهاية تلك الجملة.. لا أعتقد أنه يعرف ما قاله".

وقال راي لا راجا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ماساتشوستس أمهرست، إن "بايدن لا يتحدث بطريقة مدروسة، ويبدو وكأنه يبحث عن الكلمات".

استعدادات بايدن لمناظرة ترامب لم تأتِ بثمارها



وقبل المناظرة، اقتصر بايدن على ما يقرب من أسبوع من "معسكر المناظرة" مع كبار المستشارين في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في جبال غرب ماريلاند، في مؤشر على مدى الأهمية التي تعتبرها حملته مساء الخميس، وقال النقاد إن ذلك لم ينعكس على أدائه.

كما قال جو والش، الجمهوري السابق في انتخابات 2020 منتقداً ترامب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"إكس" تويتر سابقا: "ترامب هو ترامب، كل كلمة تخرج من فمه هي هراء، لكن بايدن يبدو عجوزا وضائعا، وهذا سيكون مهما أكثر من أي شيء آخر، حتى الآن، هذا كابوس مطلق لبايدن".