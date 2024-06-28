منظمة كورية تتبرع لأطفال السودان وأسرهم بـ200 ألف دولار

ياسر رشاد - القاهرة - مع تفاقم الأزمة السودانية وما يعانيه أطفال السودان وأسرهم بسبب الحرب الدائرة بها، أعلنت منظمة أنقذوا أطفال كوريا، وهي منظمة غير حكومية لرعاية الأطفال اليوم الجمعة الموافق 28 يونيو، إنها ستقدم مساعدات بـ200 ألف دولار إضافيا إلى الأطفال وأسرهم في السودان الذي يواجه الأزمة الإنسانية بسبب الحرب.



ووفقًا لوكالة يونهاب للأنباء، تعتبر هذه هي المرة الثالثة التي تقدم فيها المنظمة المساعدات الإنسانية إلى السودان بعد شهري يونيو من العام الماضي وأبريل من العام الجاري، ويصل إجمالي المساعدات الإنسانية للسودان إلى 370 ألف دولار.



وذكرت المنظمة أن 14 مليون طفل، وهو ما يمثل أكثر من نصف عدد الأطفال البالغ 22 مليونا في السودان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية ملحة.



المساعدات المقدمة للسودان تشكل 16% فقط من الاحتياجات الأساسية



وقال مدير منظمة أنقذوا الأطفال في السودان عارف نور، إن المساعدات الإنسانية التي تم تقديمها إلى السودان، تشكل 16% فقط من الاحتياجات الفعلية.