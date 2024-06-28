أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "قوات الدفاع الجوي الروسية، اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية، 25 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق مقاطعات بريانسك وسمولينسك وفورونيج وكورسك وروستوف الروسية". واشارت الى ان "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار على الأراضي الروسية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 12 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وتم تدمير 9 طائرات من دون طيار فوق مقاطعة سمولينسك".

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية: الدفاع الجوي دمر 25 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 5 مقاطعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.