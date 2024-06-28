أوكرانيا : ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 540 ألفا و490 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 540 ألفا و490 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء “يوكرين فورم” الأوكرانية ، أن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1170 جنديا ما بين قتيل وجريح.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية “8066 دبابة و15 ألفا و480 من المركبات المدرعة و14 ألفا و423 من النظم المدفعية و1109 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و871 من أنظمة الدفاع الجوي و2329 من صواريخ كروز و360 طائرة مقاتلة و326 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 2431 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و19 ألفا و514 من المركبات وخزانات الوقود و11 ألفا و509 طائرات بدون طيار”.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط