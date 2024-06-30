اختتام مهرجان حبوب بلادي واللوز في نسخته الثانية بمنطقة الباحة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتمت فعاليات مهرجان حبوب بلادي واللوز الثاني بالمندق بمنطقة الباحة، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد الزهراني, أن المهرجان شارك به أكثر من 20 عارضاً وأسرة منتجة، وذلك من خلال تقديم العديد من الأصناف المميزة وبأسعار مناسبة للجميع , فيما يعود تنوع المنتجات إلى ما تمتلكه المنطقة من وفره من محاصيل بعليه واللوز .

وشهد المهرجان إقبالاً كبيراً من الزائرين والمزارعين والمهتمين قرابة 3000 زائر خلال فترة المهرجان، فيما أقيم العديد من ورش العمل الإرشادية والتوعوية وأكثر من 10 فعاليات ترفيهية.

وفي ختام المهرجان تم تكريم المزارعين والجهات المشاركة والإعلاميين والأسر المنتجة وجميع المساهمين في إنجاح المهرجان.

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