بالصور- 1500 طالب ثانوي بمكتبة الإسكندرية في ثاني أيام استضافتهم خلال انقطاع الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

استقبلت مكتبة الإسكندرية أكثر من 1500 طالب وطالبة بالثانوية العامة، في ثاني أيام تطبيق قرار استضافتهم مجانا للمذاكرة استعدادا لامتحاناتهم بالتزامن مع أزمة انقطاع الكهرباء بفترة تخفيف الأحمال.

وارتفعت نسبة إقبال طلاب الثانوية العامة على مكتبة الإسكندرية بنحو 25% مقارنة باليوم الأول منذ قرار فتح أبوابها لاستضافتهم.

وكانت أعلنت مكتبة الإسكندرية فتح أبوابها مجانا طوال أيام الأسبوع لطلاب وطالبات الثانوية العامة للمذاكرة بالتزامن مع فترة تخفيف أحمال الكهرباء.

وأتاحت مكتبة الإسكندرية قاعات الاطلاع الخاصة بها للطلاب خلال فترة الامتحانات، فيما يشترط لدخول طالب الثانوية العامة المكتبة مجانا للمذاكرة خلال تلك الفترة تقديم رقم الجلوس الخاص بالطالب.

وحددت إدارة مكتبة الإسكندرية مواعيد دخول الطلاب مجانا لتكون طوال فترة الامتحانات يوميا بما يشمل أيام العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية.

ويسمح لطلاب الثانوية العامة دخول مكتبة الإسكندرية مجانا طوال فترة الامتحانات يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 مساءً إلى الساعة 10:30 مساءً ويومي الجمعة والسبت والاجازات الرسمية من الساعة 5:00 مساءً إلى الساعة 10:00 مساءً.