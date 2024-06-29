شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السند يمامة: حزب الوفد تصدر القوى الوطنية المشاركة فى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة المصرية والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد رئيس الوفد، في بيان صادر عن الحزب، إن ثورة 30 يونيو كانت نقطة تحول حاسمة في تاريخ مصر الحديث، إذ أطاحت بنظام جماعة الإخوان الذي كان يهدد مستقبل البلاد ووحدتها الوطنية، وقد عبّر الشعب المصري بشكل واضح عن إرادته في إسقاط هذا النظام الذي حاول السيطرة على مؤسسات الدولة وفرض أجندته الضيقة.

وأشار الدكتور عبدالسند يمامة، الي أن ثورة 30 يونيو كانت ثورة شعبية، حيث خرج الملايين في كافة ربوع مصر للتعبير عن رفضهم للتطرف والانقسام والعودة إلى مسار الديمقراطية والتنمية، وقد ترك هذا الحدث التاريخي بصمة واضحة على مسار البلاد في السنوات اللاحقة.

وأكد رئيس الوفد، على أهمية الحفاظ على مكتسبات الثورة وترجمتها على أرض الواقع من خلال مواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة، داعيا إلى وحدة الصف الوطني والتكاتف حول المصالح العليا للبلاد، بعيدًا عن الخلافات الضيقة والمصالح الذاتية.

وأوضح أن حزب الوفد كان علي رأس القوي السياسية والوطنية التي شاركت في هذه الثورة المجيد وكان أعضاء الوفد وشبابه في طليعة المظاهرات والمسيرات

وقال إن ثورة 30 يونيو ستظل حاضرة في ذاكرة المصريين كرمز للكرامة الوطنية وصمام الأمان لاستقرار مصر وازدهارها.