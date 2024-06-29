شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الحوار: التعاون المصرى الأوروبى شهادة جودة للإدارة الاقتصادية للدولة والان مع تفاصيل الخبر

ثمنت كتلة الحوار، انعقاد مؤتمر الإستثمار المصري الأوروبي في هذا التوقيت وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يتيح المؤتمر لكبرى الشركات الأوروبية بحث فرص الاستثمار فى البنية التحتية والطاقة والأمن الغذائى والصحة والتعليم، بالإضافة إلى أن انعقاده وما سوف ينتج عنه من مخرجات وإتفاقيات ومذكرات تفاهم سيمثل شهادة جودة اقتصادية لتقدم الإقتصاد المصري المتطور ولجهود الدولة المصرية المستمرة في تحسين ودعم المناخ الإقتصادي الجاذب للإستثمارات الخارجية بما ينعكس علي تحقيق المصالح المشتركة.

واعتبرت أن نجاح مصر في جذب مزيداََ من الإستثمارات الأوروبية خاصة المباشرة وذات الصلة بتوطين الصناعات الهامة والإستراتيچية يمثل فرصاََ إيجابية لدعم الإقتصاد المصري، حيث أن انعكاس قوة العلاقات الإقتصادية بين مصر والإتحاد الأوروبي يعزز من فرص تداخل وإندماج الإقتصاد المصري بالإقتصاد العالمي، مشددة أن نموذج التعاون الإقتصادي المصري الأوروبي يمثل شهادة جودة للإدارة المصرية الإقتصادية رغم التحديات والظروف الصعبة التي تواجه العالم.

وفي السياق ذاته، أكدت كتلة الحوار أن المؤتمر يمثل أهمية كبيرة من حيث استهداف تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى.

وأشارت إلى تقدير الكتلة، لنجاح الدولة المصرية في إدارة ملفات التعاون بهذا الحجم والأهمية، حيث يفتح هذا الإطار مزيدا من الأبواب لتعاون دولي متعدد الأقطاب والشركاء ومتنوع الشراكات علي نفس الخطي، وفي إطار كامل ومتكامل من الندية والتكافؤ والحرص علي تحقيق المصالح المشتركة.

تجدر الإشارة إلى أن القاهرة تستضيف يومى 29 و30 يونيو من عام 2024، مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبي بعنوان "مصر والاتحاد الأوروبي"، و يُعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.