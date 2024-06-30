مستشفى العودة مهددة بالتوقف الكامل بسبب نقص الوقود

ياسر رشاد - القاهرة - حذرمدير مستشفى العودة في شمالي قطاع غزة، الدكتور أحمد مهنا، من إمكانية توقف الخدمات الطبية في المستشفى بشكل كامل، نتيجة لنقص حاد في إمدادات الوقود الضرورية ، وأوضح الدكتور خليل أن المستشفى يواجه أزمة خانقة بسبب عجز الجهات المعنية في تأمين الوقود الذي يعتبر حيوياً لتشغيل المعدات الطبية وضمان استمرارية الخدمات الصحية.

وأضاف مهنا، أن النقص في الوقود يهدد بشكل مباشر حياة المرضى ويعرض العاملين في المستشفى لمخاطر صحية خطيرة، مشيراً إلى أنه بدون تدخل عاجل لتأمين الوقود، قد يتعطل العمل الطبي والجراحي في المستشفى خلال الأيام القادمة.

وطالب الدكتور مهنا من المنظمات الدولية والمحلية المعنية بضرورة التدخل الفوري لحل هذه الأزمة، وتأمين إمدادات الوقود الطبي اللازمة للمستشفى، لاسيما في ظل استمرار تفاقم الأوضاع الصحية في القطاع.

بن غفير .. إعدام الأسرى الفلسطينيين بإطلاق الرصاص على رؤوسهم بدلا من إعطائهم الطعام

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في مقطع فيديو مصور، إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين بإطلاق الرصاص على رؤوسهم، بدلا من إعطائهم المزيد من الطعام.

وقال بن غفير: "حظي سيئ أنني اضطررت للتعامل في الأيام الأخيرة المتعلقة فيم

ا إذا كان لدى الأسرى الفلسطينيين سلة فواكه.. يجب قتل الأسرى بطلق في الرأس.. وتمرير قانون "عوتسما يهوديت" لإعدام الأسرى بالقراءة الثالثة في الكنيست.. وحتى ذلك الوقت سنعطيهم القليل من الطعام للعيش.. لا أكترث لذلك".

وردا على تصريحات بن غفير، أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بأشد العبارات تصريحاته ووصفته بالـ"مجرم النازي"، الذي يطالب بإطلاق الرصاص على رؤوس الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وقالت الحركة في بيان، إن "هذه التصريحات التي تنم عن عقلية إجرامية بغيضة تقوم على إراقة الدماء، وسياسات بن غفير تجاه أسرانا، وحرمانهم من الطعام والشراب والدواء، وممارسة أبشع أنواع التعذيب الممنهج بحقهم، إضافة إلى تسليحه العلني لقطعان المستوطنين والتحريض السافر على قتل الأبرياء ومصادرة الأراضي وانتهاك الحرمات، هو وصمة عار على جبين كل المتعاملين مع الكيان الصهيوني ورعاته وداعميه، والساكتين على جرائمه".

وختمت بالقول: "إن شعبنا الفلسطيني سيواجه هذه السياسات المجرمة، وتعريض حياة أسرانا للخطر، بكل قوة وثبات وتمسك بالمقاومة، وإن قوى المقاومة لن تتخلى عن أسرانا البواسل بين أيدي السفاحين والمجرمين".