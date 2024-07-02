كوبا أمريكا 2024.. الحكم يرفض مصافحة قائد امريكا بعد نهاية مباراة اورجواي

ياسر رشاد - القاهرة - ودع منتخب الولايات المتحدة الامريكية بطولة كوبا امريكا 2024 والتي يستضيفها الاتحاد الامريكي لكرة القدم على ملاعبه ضمن استعدادات الولايات المتحدة الامريكية لاستضافة كأس العالم 2026 وذلك بعد خسارته امام منتخب اورجواي بهدف مقابل لاشىء .

اللقطة الابرز في المباراة كانت عقب نهايتها عندما رفض حكم المباراة البيروفي كيفين اورتيجا مصافحة قائد منتخب الولايات المتحدة الامريكية كريستيان بوليستيش بعد الاحداث التي صاحبت مجريات المباراة والاعتراض الفظ الذي قام به بوليستيتش على حكم المباراة بسبب العديد من الاحداث خلال المباراة الدرامية بين المنتخبين .

اللقطات بعد المباراة أظهرت قيام كريستيان بوليستيش بالتوجه الى طاقم التحكيم المتواجد في دائرة وسط الملعب عقب نهاية اللقاء والحديث معهم ثم مد يده لمصافحة المساعد الاول للحكم الذي قام بمصلفحة قائد الولايات المتحدة الامريكية وبعدها حاول مصافحة حكم المباراة الا ان الحكم رفض مد يده التي ظلت معقودة خلف ظهره ثم قام بوليستيش بمصافحة المساعد الثاني واشار الى احتفال لاعبي منتخب اورجواي وكأنه يقول لطاقم التحكيم : لماذا لا تذهبون للأحتفال معهم ؟

المباراة شهدت احداث كثيرة منها احتساب هدف اورجواي الوحيد الذي سجله ماتياس اوليفيرا وهناك الكثير من الشك حول كونه في موقف تسلل الى جانب الاعتراض من جانب لاعبي منتخب الولايات المتحدة الامريكية على قرارات الحكم منها هجمة خطيرة لمنتخب اورجواي توقف فيها لاعبي المنتخب الامريكي عن اللعب بسبب اعتقادهم ان الحكم اوقف اللعب لاعطاء انذار للاعب المنتخب الامريكي كريس ريتشاردز الا ان الحكم منح الاعب الكارت الاصفر وبسرعة تامة امر بأستئناف اللعب الى جانب رفضه احتساب ركلة جزاء للمنتخب الامريكي بعد لمس احد مدافعي المنتخب الاورجوياني الكرة بيده داخل منطقة الجزاء .