موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الزمالك لمواجهة فاركو مساء الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثامن في جدول الدوري المصري برصيد 37 نقطة فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة

وخاض الزمالك 22 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 4 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 23.

ولعب فاركو 28 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 40.

موعد مباراة الزمالك وفاركو..

تقام مباراة الزمالك وفاركو في السابعة مساء غد الأربعاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة الدوري المصري تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

يذكر أن الزمالك قد فاز في آخر مبارياته على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين فى آخر ظهور فى المسابقة، فيما خسر فاركو من الأهلى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للدوري.