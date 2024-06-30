شكرا لقرائتكم خبر عن "أمامنا أوقات صعبة".. رئيس وزراء اليونان يحذر من موسم حرائق الغابات والان نبدء بالتفاصيل



وكتب رئيس وزراء اليونان "الأوقات الصعبة مازالت أمامنا" مضيفا أن "جهودنا مستمرة، في هذا الجهد، حلفاؤنا أدوات جديدة ، لبناء ثقافة جديدة للوقاية والمسؤولية"، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الأحد.

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وألقى الضوء أيضًا على صعوبة التعامل مع حريق جبل "بارنيثا" في "آتيكا" ، الذي اندلع بعد ظهر أمس السبت.

كما دعا رئيس الوزراء البلديات إلى "إزالة المواد الخطرة القابلة للاشتعال من المناطق الخارجية". الدمام - شريف احمد - دعا رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، المواطنين إلى الاستعداد لمواجهةد موسم حرائق غابات صعب، في منشوره الأسبوعي المعتاد على "فيسبوك" اليوم الأحد.وكتب رئيس وزراء اليونان "الأوقات الصعبة مازالت أمامنا" مضيفا أن "جهودنا مستمرة، في هذا الجهد، حلفاؤنا أدوات جديدة ، لبناء ثقافة جديدة للوقاية والمسؤولية"، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الأحد.وألقى الضوء أيضًا على صعوبة التعامل مع حريق جبل "بارنيثا" في "آتيكا" ، الذي اندلع بعد ظهر أمس السبت.كما دعا رئيس الوزراء البلديات إلى "إزالة المواد الخطرة القابلة للاشتعال من المناطق الخارجية".



إخماد حريق إحدى الغابات



وكانت إدارة الإطفاء اليونانية قد ذكرت في وقت سابق اليوم الأحد إنها تمكنت من إخماد حريق كبير في منطقة ذات غابات كثيفة، على بعد 20 كيلومترا شمال أثينا، وذلك بعد الاستعانة بـ 15 مروحية إطفاء ومروحية بالإضافة إلى المئات من رجال الإطفاء والمتطوعين.

وكان الحريق قد اندلع أمس السبت. ودفعت العواصف القوية سحب كثيفة باللونين الرمادي والبني إلى سماء العاصمة اليونانية.