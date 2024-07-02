شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتصالات النواب يطالب الحكومة الجديدة بضح الاستثمارات في صناعات التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الفترة القادمة هى من أهم المراحل فى تاريخ الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر، مشددا على أهمية تحقيق الحكومة الجديدة المرتقب تشكيلها توازن بين إحداث التنمية ودفع عجلة الاستثمار فى البلاد بشكل كبير وغير مسبوق.

وأضاف "بدوي" فى تصريحات خاصه لليوم السابع، أت صناعة تكنولوجيا المعلومات واعده على سبيل المثال، مما يستوجب دراسة السوق وتشجيع ضخ الاستثمارات فى هذا القطاع بقوه، داعيا إلى استغلال التسع مناطق تكنولوجية بشكل أمثل وتطوين الصناعات التكنولوجية فلا يكفى مصنع واحد للمحمول، قائلا : " لننظر كم حجم استيرادانا للمحمول والتابلت والايباد".

وشدد "بدوي" على أهمية التعاون بين وزارتى الصناعه، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لدعم صناعه التكنولوجيا فى مصر وتوطينها بما يسمح بتغطيه السوق المحلى والتصدير، وفتح آفاق جديدة وسوق للعمل، مشيرا إلى حجم الاستيراد للفايبر المستخدم فى تصنيع كابلات الفايبر لوجود مصنعين فقط محليين.

ودعا رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى ضرورة التوسع فى المدارس التكنولوجية والفنية، حيث يبلغ عددهم 7 فقط، مطالبا بإنشاء مدرسه تطبيقية تكنولوجية فى كل محافظة.