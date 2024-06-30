غالانت من رفح: سنواصل الحرب حتى تعجز حماس عن إعادة بناء قدراتها من جديد

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، من رفح، أننا "سنواصل الحرب حتى تعجز حماس عن إعادة بناء قدراتها من جديد".

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "إصابة جندي من الكتيبة 890 بجروح خطيرة في معركة بشمال قطاع غزة"، موضحاً أن "الجندي المصاب في معارك غزة يوم أمس من وحدة المظليين وأصيب بجروح خطيرة".

كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "إصابة 33 عسكريا خلال نهاية الأسبوع 22 منهم أصيبوا في معارك غزة".

وكانت قد أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم، أنّنا "استهدفنا ناقلة جند من نوع "شيزاريت" وجرّافة عسكريّة إسرائيليّة من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105"، جنوب حي تل الهوا في مدينة غزة. كما استهدفنا دبّابتَي "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" في حي الشجاعية بمدينة غزة".

وفي اليوم الـ268 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كثف الجيش الإسرائيلي القصف المدفعي والجوي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة وسط القطاع، مع استمرار القصف في رفح جنوبي القطاع، مما أسفر عن مقتل وإصابة فلسطينيين.