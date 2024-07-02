الكرملين يرفض التعليق على مقترح ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا: لا نعرف تفاصيله

اعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا لا يمكنها التعليق على مقترح دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لأنها لا تعرف تفاصيله.

وأوضح بيسكوف للصحافيين، "هذا ليس أول تعليق من ترامب على الأمر، وأدلى بتعليقات مماثلة في وقت سابق. ولا يمكننا التعليق على مقترح دون معرفة تفاصيله".

واكد الكرملين إن أي خطة للسلام تقترحها إدارة ترامب المحتملة مستقبلاً يجب أن تعكس الواقع على الأرض حيث تسيطر القوات الروسية على ما يقرب من خُمس مساحة أوكرانيا، مؤكداً أن الرئيس فلاديمير بوتين منفتح على المحادثات.

واعلن ترامب في مناظرة الأسبوع الماضي مع الرئيس جو بايدن إنه سيتوصل إلى تسوية للحرب إذا فاز في الانتخابات الأميركية في تشرين الثاني، قبل أن يتولى المنصب رسمياً في كانون الثاني 2025. وتقول أوكرانيا إن شروط روسيا لإنهاء الحرب بمثابة مطالبتها بالاستسلام.