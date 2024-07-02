"النشرة": قصف مدفعي إسرائيلي طاول منطقة الخريبة خراج راشيا الفخار في حاصبيا

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بـ"قصف مدفعي إسرائيلي طاول منطقة الخريبة خراج راشيا الفخار في قضاء حاصبيا وتسبب بتضرر بعض المنازل القريبة من مكان القصف".

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