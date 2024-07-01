قبلان التقى حمدان: لا قوة في هذا العالم تستطيع أن تحمي لبنان مثل المقاومة

أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، خلال استقباله أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" العميد مصطفى حمدان، أن "البلد بحاجة إلى تضامن سياسي وليس إلى قطيعة، وأي تسوية رئاسية توافقية هي بمثابة مكافأة كبرى للبنان بكل طوائفه، ولا صوت فوق صوت التوافق الوطني".

وحذّر قبلان من أي خطأ إسرائيلي لأن الحرب مع لبنان ليست نزهة، وما ينتظر إسرائيل لا سابق له، ولا قوة في هذا العالم تستطيع أن تحمي لبنان مثل المقاومة، ولا رمادية بالمصالح الوطنية الإقليمية.

وتابع سماحته:"كموقف للتاريخ ما تريده المقاومة للبنان فقط سيادته، وما تريده بالحياة السياسية فقط شراكة توافقية تجمع العائلة اللبنانية وتمنع عنها سكاكين الخارج".

من جهته، لفت حمدان الى ان "ما يجري على أرض فلسطين لا يصح فيه كثرة الكلام كما تفضل به سماحته، إنما الأهم هو السعي الدائم إلى دعم هذا الشعب المقاوم الذي يقدّم دماء أطفاله ودماء شبابه ونسائه من أجل أن تبقى القضية الفلسطينية قضية كل العالم، وعلى الجميع أن يقللوا من الكلام ويكثروا من الأفعال لأجل دعم هذه القضية. ولعل ما يجري على أرض الجنوب وشمال فلسطين المحتلة يؤكّد بدماء هؤلاء الشباب وبحجارة أهل الجنوب وبدماء أطفالهم على هذه الحجارة دعمهم التام الذي نرفع به رأسنا جميعاً في الطريق إلى القدس. كما جعل من الوطن اللبناني رقماً أساسياً في أية محاولة لإجراء أي صفقة على صعيد الساحة الإقليمية".