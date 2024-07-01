نتنياهو يأمر بفتح تحقيق فوري في الإفراج عن معتقلين فلسطينيين من غزة

الشارقة - اميمة ياسر - علق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على قرار سلطات الاحتلال الإفراج عن 50 معتقلا من قطاع غزة، بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية.

وبحسب ما نشره موقع «يديعوت أحرنوت» العبري، صباح الاثنين، قال المكتب إن قرار إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين جاء بعد مناقشات في المحكمة العليا حول التماس مقدم ضد احتجازهم في معتقل سدي تيمان.

وأشار المكتب إلى تحديد هوية السجناء المفرج عنهم بشكل مستقل من قبل مسئولي الأمن بناءً على اعتباراتهم المهنية، لافتًا إلى أن «رئيس الوزراء نتنياهو، أمر بإجراء تحقيق فوري في الأمر».

وفي وقت سابق، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن 50 معتقلا من قطاع غزة، اعتقلوا خلال عدوانها المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقال المعتقل المحرر فرج السموني لحظة الإفراج عنه، إن المعتقلين في سجون الاحتلال وخاصة من غزة يعانون ظروفا وأوضاعا مأساوية لا تطاق.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلته في السادس عشر من نوفمبر الماضي من بيته في منطقة القرارة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ونُقل الى معتقل «سديه تيمان»، وتم وضعه في خيمة تضم 30 معتقًلا.

ولفت إلى أن المعتقلين يتعرضون على مدار الساعة لعمليات تعذيب وتنكيل واعتداءات بمختلف أشكالها، وشبح طوال اليوم، فضلا عن الأمراض التي انتشرت بينهم، من جدري، وجرب وغيرها من الأمراض المعدية.

ولا يزال الاحتلال، يرفض حتى اليوم الإفصاح، عن أعداد حالات الاعتقال من غزة، وينفّذ بحقّهم جريمة الإخفاء القسري.