بكفالة مالية 5 آلاف جنيه .. إخلاء سبيل طليقة حسام حسن مدرب منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر - قال المحامي خالد المصري إن نيابة أمن الدولة العليا حققت مع دينا مصطفى آدم، الزوجة السابقة للكابتن حسام حسن النجم التاريخي للكرة المصرية والمدير الفني لمنتخب مصر بكفالة مالية 5 آلاف جنيه.

وأضاف المصري أن النيابة حققت أمس مع طليقة حسام حسن في القضية 2809 لسنة 2024 حصر أمن الدولة بسبب منشورات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إخلاء سبيلها في نفس اليوم.

وجاء في التحريات أن المنشورات تضمنت نشر معلومات غير صحيحة وأخبار كاذبة عن عدد من القضايا محل الاهتمام العام كتخفيف الأحمال.