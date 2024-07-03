المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي: محمد صلاح لاعب أسطوري

الشارقة - اميمة ياسر - يرى الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي، أن محمد صلاح لاعب أسطوري ومن أفضل اللاعبين في كرة القدم خلال الفترة الحالية.
وقال جيرارد في تصريحات تليفزيونية: «ليفربول محظوظ بتواجد صلاح في الفريق، وهو من أفضل اللاعبين في العالم حاليًا، وأنا سعيد بتحقيقه للعديد من الأرقام القياسية».
وأضاف: «نجلي من أكثر العشاق لمحمد صلاح، وأرى أنه لاعب أسطوري وممتع للغاية، وأتمنى استمراره مع ليفربول لأطول فترة ممكنة وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات».
وتابع: «صلاح لاعب من طراز فريد، وهو ظاهرة حاليًا ودائمًا ما ينافس نفسه ويكسر أرقامه الشخصية».
وأتم: «كنت سأسجل أهداف أكثر من صلاح مع ليفربول إذا كنت مهاجمًا، وهو يعلم ذلك جيدًا».