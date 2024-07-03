اخبار الرياضه

المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي: محمد صلاح لاعب أسطوري

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - يرى الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي، أن محمد صلاح لاعب أسطوري ومن أفضل اللاعبين في كرة القدم خلال الفترة الحالية.

وقال جيرارد في تصريحات تليفزيونية: « محظوظ بتواجد صلاح في الفريق، وهو من أفضل اللاعبين في العالم حاليًا، وأنا سعيد بتحقيقه للعديد من الأرقام القياسية».

وأضاف: «نجلي من أكثر العشاق لمحمد صلاح، وأرى أنه لاعب أسطوري وممتع للغاية، وأتمنى استمراره مع ليفربول لأطول فترة ممكنة وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات».

وتابع: «صلاح لاعب من طراز فريد، وهو ظاهرة حاليًا ودائمًا ما ينافس نفسه ويكسر أرقامه الشخصية».

وأتم: «كنت سأسجل أهداف أكثر من صلاح مع ليفربول إذا كنت مهاجمًا، وهو يعلم ذلك جيدًا».

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا