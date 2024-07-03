وزارة الشئون النيابية .. من هو المستشار محمود فوزي

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت مصادر حكومية مطلعة عن اختيار المستشار محمود فوزي، وزيراً لشؤون مجلس النواب والاتصال السياسي، في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة.

أبرز المعلومات عن وزير المجالس النيابية الجديد، الذي تمرس العمل داخل المجلس النيابي لمدة استمرت لأكثر من 10 سنوات، عندما تم تكليفه متحدثا باسم لجنة إعداد قانون الانتخابات.

وتزخر السيرة الذاتية لوزير الشئون النيابية الجديد، بالعديد من الملفات الهامة التي أشرف عليها، حيث أطلق عليه البعض "رجل المهام الصعبة".

وتقلد "فوزي"، منصب الأمين العام لمجلس النواب سابقًا، ومستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس النواب خلال الفترة من 2016 حتى 2020، ومستشارًا قانونيًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي، ومستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة، ومستشارًا قانونيًا لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، ومستشارًا قانونيًا لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لوزير الشئون القانونية مجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لمحافظ الشرقية.

كما انضم المستشار محمود فوزي لعضوية عدد من اللجان القومية لصياغة مجموعة من القوانين واللوائح ذات الأهمية، منها معاونة الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي ساهمت في وضع مشروع الدستور 2014، وعضو الأمانة الفنية ومتحدثًا رسميًا باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسة ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شئون مجلس النواب، وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

حصل المستشار محمود فوزي على ليسانس الحقوق عام 2000، كما حصل على ماجستير القانون (القانون الخاص والقانون للعام) في 2002، وماجستير في القانون الدولي والمقارن من كلية القانون بجامعة انديانا في الولايات المتحدة الأمريكية (ICL).

وأدت الخبرات الكبيرة للمستشار محمود فوزي، بترشيحه لعدد من المناصب الهامة داخل الدولة المصرية حيث تقلد منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، ثم أمينا للحوار الوطني، ليتم تعيينه رئيسا للحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي.