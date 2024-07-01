إعلام لبنانى: مسيرة إسرائيلية تستهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي جويا ووادي جيلو في جنوب البلاد

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي جويا ووادي جيلو في قضاء صور، جنوبي لبنان ، وذكر التقرير أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات .

وأشارت الوكالة إلى أن الطائرات الإسرائيلية غالبًا ما تخترق الأجواء اللبنانية، مما يثير توترات متكررة على الحدود الجنوبية للبنان. وقد أدان المسؤولون اللبنانيون هذه الانتهاكات المتكررة، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الأعمال العدائية.

من جانبه، أكد الجيش اللبناني أنه يتابع الوضع عن كثب ويقوم بمراقبة التطورات في المنطقة لضمان أمن وسلامة السكان المدنيين. ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي حول الهجوم.

قطر تستضيف الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون الخليجي

استضافت قطر اليوم /الإثنين/، الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة وكلاء الوزارات ونواب الهيئات والمراكز المعنية بالأمن السيبراني بدول المجلس.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه جرى خلال الاجتماع استعراض مواضيع مدرجة على جدول الأعمال، ومنها مناقشة الاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني، والهاكاثون الخليجي الأول للأمن السيبراني، بالإضافة إلى التمارين السيبرانية الخليجية والتي من المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر المقبل في الدوحة.

كما تم استعراض جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون والمقرر عقده بالدوحة في شهر أكتوبر القادم.

وأكد عبدالله بن جاسم السيد، مستشار رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في كلمته الافتتاحية على أهمية تعزيز التعاون الدولي، وأشاد بجهود اللجان الفنية التابعة للجنة التنفيذية في إعداد الاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني.

ونوه إلى ضرورة تكثيف الجهود خلال الفترات القادمة لتحقيق الأهداف المشتركة بين دول المنطقة في إطار الاستراتيجية، وحث على تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال الأمن السيبراني من خلال دعم المواهب والعمل على تطويرها.