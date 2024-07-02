القرم: اتفقت مع ميقاتي على تقديم مشروع للحصول على مساعدات من الوكالة الصينية للتعاون الانمائي

رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا، شارك فيه وزير المال يوسف الخليل، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي وخصص الاجتماع للبحث في موضوع الرواتب والاجور.

وكان ميقاتي عرض مع الرئيس الأسبق ميشال سليمان الاوضاع العامة.

كما بحث مع سفير السعودية وليد بخاري في المستجدات الراهنة اضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحث مع وزير الاتصالات جوني القرم في اوضاع الوزارة.

وأشار القرم بعد اللقاء الى "زيارته الناجحة للصين، والاجتماع الذي عقده مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي(سيدكا) التي اعلنت بتخصيص نحو40 مليون دولار كمساعدات للبنان، واتفقت مع ميقاتي بأننا سنحدد، بالتعاون مع مجلس الإنماء والاعمار موعدا، وسنقدم مشروعا ستعده مؤسسة "اوجيرو" للحصول على هذه المساعدات".

واستقبل رئيس الحكومة رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد وعرض معه الاوضاع العامة".

كما بحث مع محافظ بيروت مروان عبود شؤونا تتعلق بأوضاع العاصمة.

وعقد ميقاتي لقاء تشاوريا ضم الوزراء، نجلا رياشي، هنري خوري، جورج كلاس، أمين سلام وجورج بوشيكيان.