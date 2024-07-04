أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الاستثمارية “سرك”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_ المدينة المنورة

‏التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، في مكتبه، معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك” المهندس خالد بن محمد السالم، وذلك بحضور معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي.

وخلال اللقاء، اطَّلع سمو أمير منطقة المدينة المنورة على أعمال وإستراتيجية شركة “سرك” في مجالات معالجة وتدوير النفايات المختلفة بالمملكة، للوصول إلى مستهدفات مبادرة “السعودية الخضراء” بالاستبعاد عن المرادم بنسبة ٩٤٪؜ والتحول إلى الاقتصاد الدائري المستدام.

واستمع سموه، لآخر مستجدات شركة “المدينة المستدامة” للخدمات البيئية بالشراكة مع شركة “المقر” الذراع الاستثماري لأمانة المنطقة وشركة “بيئة” والتي تُعنى بوضع الحلول المبتكرة في مجال إدارة ومعالجة النفايات الصلبة والعضوية، وذلك في إطار تعزيز التوجه الوطني للتحول إلى الاقتصادي الدائري، بما يسهم في تحقيق مستقبل مستدام، يتركز على استخدام الحلول الهندسية والتقنيات التي تخفض الآثار السلبية على البيئة على مستوى منطقة المدينة المنورة.

وفي نهاية اللقاء، قدّم رئيس مجلس إدارة “سرك” معالي المهندس خالد السالم، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، على دعم سموه لكافة مجالات الاستدامة والتي تشمل إدارة النفايات، بما يدعم مستهدفات المنطقة في تعزيز الاقتصاد الدائري، ويرتقي بمستوى جودة حياة السكان والزائرين.

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