الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل اضافي في المناطق الجبلية والداخلية كما تنشط الرياح احيانا".

واشارت الى ان "الطقس صيفي معتدل نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، حتى يوم الخميس حيث يتحول الى حار نسبيا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ومن المتوقع ان يعود الى الاعتدال يوم السبت بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز على السواحل التركية".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل و تنشط الرياح أحيانا. والأربعاء غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل اضافي في المناطق الجبلية والداخلية كما تنشط الرياح أحيانا".

وذكرت أن "طقس الخميس قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، حيث تلامس ال 35 درجة بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد من الشعور بالحر".

واضافت ان "طقس الجمعة قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية بينما تبقى مرتفعة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصل لحدود ال 37 درجة كما يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر".