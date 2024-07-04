الاتحاد الأوروبي فرض رسوما جمركية قد تصل إلى 38% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة

فرض الاتحاد الأوروبي بشكل تحفظي رسوما جمركية قد تصل إلى 38% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة، قبل قرار نهائي في تشرين الثاني، متهمة بكين بأنها دعمت بشكل غير قانوني مصنعي هذه الآليات.

وسيبدأ الجمعة تطبيق هذه الرسوم الجديدة التي تضاف إلى أخرى بنسبة 10 % مطبقة أصلا على السيارات الصينية. وأمام المفوضية الاوروبية مهلة أربعة أشهر لتقرر ما اذا كانت ستفرض هذه الرسوم الجديدة بشكل نهائي، ما يترك الباب مفتوحا أمام حوار محتمل مع بكين.