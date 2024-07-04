قمة منظمة شنغهاي أعربت عن قلقها بشأن الوضع في غزة: نظام عالمي متعدد الأقطاب آخذ في الظهور

أكدت منظمة شنغهاي للتعاون، في بيانها الختامي عقب القمة التي عقدت في أستانا، أنّ القانون الدولي يُنتهك في العالم والمواجهة الجيوسياسية تتزايد.

وأوضحت أنّ "نظامًا عالميًا أكثر عدلًا ومتعدد الأقطاب آخذ في الظهور في العالم، وفرص تنمية الدول والتعاون الدولي المنصف والمتبادل المنفعة والمنصف، آخذة في التوسع"، مشيرة إلى أن "الدول الأعضاء لا تشارك في اتخاذ أي قرارات تهدف إلى التدخل في الشؤون الداخلية وتتعارض مع القانون الدولي".

وجاء في البيان: "ستعمل الدول الأعضاء المهتمة التي اختارت استخدام الطاقة النووية المدنية على تطوير التعاون بشروط طوعية ومتفق عليها بشكل متبادل في مجال البحث والابتكار والتطوير وتنفيذ التقنيات النووية المدنية، وفقًا للتشريعات الوطنية".

وأضافت "أكدت الدول الأعضاء على أهمية التقليد الراسخ المتمثل في تخصيص وضع موضوعي لفترة سنوية في منظمة شنغهاي للتعاون، وأعربت عن تقديرها الكبير للبرنامج الموضوعي لعام البيئة في منظمة شنغهاي للتعاون، واتفقت الدول الأعضاء على إعلان عام 2025 عام التنمية المستدامة في منظمة شنغهاي للتعاون".

وجاء في البيان: "الدول الأعضاء، تعرب عن قلقها العميق إزاء تدهور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتدين بشدة الأعمال التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين والوضع الإنساني الكارثي في ​​قطاع غزة".

وأشار البيان إلى أن منظمة شنغهاي تتبنى مبادرة "حول الوحدة العالمية من أجل السلام العادل والوئام والتنمية"، والتي تحدد نية المنظمة في تهيئة الظروف لتعزيز الأمن والنظام الدوليين، وتدعو العالم أيضًا إلى الانضمام إليها.

ووفقا للإعلان، فإن "الدول الأعضاء تؤيد الحفاظ على الفضاء الخارجي خاليا من الأسلحة من أي نوع، وتلاحظ أهمية الالتزام الصارم بالنظام القانوني الحالي، الذي ينص على الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي".

ومضى البيان بالقول: "تؤكد الدول الأعضاء على ضرورة إبرام صك دولي ملزم قانونًا من شأنه أن يعزز الشفافية ويوفر ضمانات موثوقة لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي".

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في الصين، عام 2025، كما ستتولى الصين رئاسة المنظمة في الفترة المقبلة.