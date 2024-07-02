"النشرة": لا جديد ميدانياً يوحي بتوسيع الحرب

اكدت مصادر مطلعة ل "النشرة" الاّ وجود لأي مؤشرات ميدانية توحي بتوسيع إسرائيل المواجهات لتصبح حرباً شاملة ضد لبنان.

اولاً، لا تزال كل التشكيلات العسكرية الاسرائيلية قرب حدود لبنان دفاعية وليست تشكيلات هجومية.

ثانياً، يعتمد الاسرائيليون على قوى الاحتياط قرب حدود لبنان وليس على قوات عسكرية نخبوية.

ثالثاً، رغم كل التصريحات التصعيدية والإيحاء بالاستعداد لحرب واسعة، لم يُرصد اي تحضير لوجستي في شمال إسرائيل، يوحي بالتوجه للحرب.

رابعاً، لم يُستدع اي احتياط عسكري اسرائيلي لزوم توسيع معركة كبرى.

خامساً، يركّز الاسرائيليون في جهوزيتهم العسكرية على الضفة الغربية اكثر من الحدود مع لبنان.