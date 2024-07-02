الخارجية الصينية: الناتو يتدخل في الشؤون الداخلية للصين ويشكل تحديًا لأمنها

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يتدخل في الشؤون الداخلية للصين، ويشوه سياساتها الداخلية والخارجية، ويشكل تحديًا لأمنها.

وقالت ماو في تصريحات صحافية: "لا أعرف ما هي قيم الناتو، إذا أراد استخدام الخطوط الأيديولوجية لخلق التناقضات وإثارة المواجهة وتصعيد التوترات، فإن الصين لا يمكنها أن توافق على ذلك".

وفي وقت سابق، حذر وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، من إقامة تحالفات عسكرية "شبيهة بحلف شمال الأطلسي" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال لي شانغ فو، خلال منتدى شانغريلا الأمني في سنغافورة، إن "المحاولات الهادفة إلى تعزيز تحالفات شبيهة بحلف شمال الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي وسيلة لاختطاف دول المنطقة"، مضيفا أن "ذلك لن يؤدي سوى إلى إغراق منطقة آسيا والمحيط الهادئ في زوبعة من النزاعات والصراعات".

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قد نفى، في وقت سابق، محاولة الولايات المتحدة تشكيل أي تحالف أمني غربي جديد، على غرار حلف الناتو، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لكنه أكد أن بلاده تعتزم زيادة التنسيق والتخطيط العسكري والتدريب القتالي مع حلفائها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.