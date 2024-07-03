شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس السييء يتسبب في مقتل 3 ألمانيات بسويسرا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت الشرطة السويسرية يوم الثلاثاء، بأن 3 سياح ألمان لقوا حتفهم وفُقد 5 آخرين عقب هبوب عواصف قوية في كانتون تيسينو السويسري.

وذكرت تقارير أن القتلي الثلاثة نساء من ولاية بادن - فورتمبورج جنوبي ألمانيا، ولقين حتفهن إثر انزلاق أرضي عقب هطول أمطار غزيرة في مطلع الأسبوع.

وتبلغ أعمار 2 منهن 73 عامًا، وكان عمر الثالثة 76 عامًا، وجرى انتشال جثثهن بعد الانهيار الأرضي مساء أمس الأول قرب فونتانا في منطقة وادي ماجيا، ولم يُعلن عن هوياتهن لحماية خصوصيتهن وخصوصية أقاربهن.

5 مفقودين

وأشارت تقارير منفصلة مساء الاثنين إلى أن رجلين وامراتين فُقدوا في المنطقة الواقعة قرب فونتانا وبراتو سورنيكو في المنطقة السياحية ذات الشعبية الكبيرة.



وبلغ عدد المفقودين 5 أشخاص.

انهيار جسر

وكان جسر يبلغ طوله 57 مترًا قد انهار في الوادي بالقرب من فيسليتو بسبب مياه نهر ماجيا الذي فاض على ضفتيه. ونتيجة لذلك، لم يتسن الوصول للمناطق الواقعة على مجرى النهر برًا، مع ذلك، نجحت السلطات في استعادة شبكات الهاتف.

وما زال هناك شخص مفقود في منطقة فالايس، حيث أحدثت العواصف والأمطار الغزيرة دمارًا شديدًا للأسبوع الثاني على التوالي.