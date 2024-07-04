كانت بطفي.. إصابة ربة منزل في حريق بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيبت ربة منزل بحروق نارية متفرقة بالجسد، جراء حريق اندلع بحوش ملحق بمنزل، في طما محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالواقعة، وتبين نشوب حريق بحوش مشيد بالبلوك الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص ملك "محمود. م" 70 عامًا مزارع.

وجرت السيطرة على الحريق واخماده قبل امتداده لمنازل أو أحواش مجاورة، ونتج عن الحريق إصابة ابنة مالك الحوش "ريهام" 30 عامًا ربة منزل بحروق بالوجه والصدر والذراعين، أثناء مشاركتها في إخماد الحريق، ونقلت لمستشفى طما المركزي.

أفاد مالك الحوش، بأن سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بالحوش، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.