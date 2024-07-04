أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن تحليق مكثّف للطيران الحربي الاسرائلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا، وصولًا حتى أجواء البقاع منفذًا غارات وهمية فوق المنطقة.
واستهدفت المدفعية العدو الإسرائيلية أطراف بلدة العديسة، في حين نفذ الجيش الإسرائيلي غارة جوية على عيترون.
هذا، وأفادت قناة "المنار" بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارتين جويتين استهدفت بلدتي رامية وحولا في جنوب لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر غارات إسرائيلية على رامية وحولا وعيترون وقصف على أطراف العديسة وتحليق للطيران الحربي فوق حاصبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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