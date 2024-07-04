شكرا لقرائتكم خبر عن رياح خطيرة وعواصف.. ارتفاع ضحايا إعصار بيريل في جامايكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل عدد ضحايا إعصار بيريل الذي اجتاح جامايكا أمس الأربعاء، ارتفاعًا إلى 9 أشخاص على الأقل.

وضرب الإعصار الساحل الجنوبي، متسببًا في اقتلاع الأشجار والأسقف وتدمير المزارع، وإجلاء السكان. ضحايا إعصار بيريل كما أغلقت المطارات في كينجستون وخليج مونتيو السياحي، ومن المتوقع أن يزداد العدد مع عودة الاتصالات في المناطق المتضررة.

وقال رئيس وزراء جمهورية جامايكا أندرو مايكل هولنيس إن حوالي 500 جامايكي فروا إلى الملاجئ، محذرًا من أن الأسوأ لم يأت بعد. سيول وانهيارات طينية وأشار المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إلى احتمال حدوث سيول وانهيارات طينية مهددة للحياة.

وذلك في معظم أنحاء جامايكا وجنوب هايتي، مع توقع هبوب رياح خطيرة وعواصف في جزر كايمان.