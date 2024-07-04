وزير الخارجية الأمريكي ونظيره السعودي يناقشان التوصل لوقف إطلاق النار بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ينص على إطلاق سراح المحتجزين وزيادة كبيرة ومستدامة في المساعدات الإنسانية، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة.

وقال المتحدث الرسمي للخارجية الأميركية ماثيو ميللر: الوزيران وواصلوا المناقشات حول كيفية إرساء الحكم والأمن وإعادة الإعمار في فترة ما بعد الصراع بطريقة تبني السلام والأمن الدائمين، فضلا عن الخطوات اللازمة لتعزيز التكامل الإقليمي بشكل أكبر.

كما ناقش الوزيران أيضًا الأهداف المشتركة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك الجهود المبذولة لتهدئة التوترات على طول الحدود الشمالية لإسرائيل وإنهاء الصراع في السودان.

وأدان الوزير بلينكن هجمات الحوثيين على الشحن الدولي واحتجازهم لما لا يقل عن 50 موظفًا يمنيًا في وكالات الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء والشركات الخاصة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.

وكرر الدعوات للإفراج الفوري عنهم، مؤكدا أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية يؤثر بشكل مباشر وسلبي على قدرة المنظمات على تقديم المساعدات الإنسانية.

