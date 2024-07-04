امبراطور نتفلكس يطالب بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي

ياسر رشاد - القاهرة - طالب ريد هاستينجز مالك شركة نتفلكس العالمية من الرئيس الامريكي الحالي جو بايدن الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية الامريكية خلال شهر نوفمبر المقبل من اجل افساح المجال امام مرشح ديمقراطي اخر يستطيع هزيمة المرشح الجمهوري والرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب .

وكانت المناظرة التي اقيمت قبل عدة ايام بين المرشح الديمقراطي الرئيس الامريكي الحالي جو بايدن ومرشح الحزب الجمهوري الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب قد اظهرت تفوق ترامب الكاسح على بايدن وعدم قدرة بايدن على الرد على كل الاتهامات التي وجهها له ترامب خلال المناظرة وظهر تماما تاثره الكبير بعامل السن وعدم تمكنه من ادارة دولة عظمى بحجم الولايات المتحدة الامريكية و اظهرت استطلاعات الرأي عقب المناظرة تفوق كبيرة لدونالد ترمب وهو ما دعا عدد كبير من مؤيدي الحزب الديمقراطي الى مكالبة جوبايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي الا انه رافض حتى الان رغم ضغوط عدد من المليارديرات المؤيدين للحزب الديمقراطي وومولي حملته واخرهم ريد هاستينجز مالك شركة نتفلكس والذي كان من اكبر داعمي الحملة الانتخابية لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية السابقة حيث تبرع هو وزوجته بما يقارب 1.8 مليون دولار .

وقال ريد هاستينجز خلال مقابلة تليفزيونية : لابد ان يتراجع بايدن للخلف ويترك الفرصة لمرشح ديمقراطي اخر فقد انتهت اي امكانية لفوزه في الانتخابات المقبلة وليس له اي امال في البقاء داخل البيت الابيض .

ولم يكن ريد هاستنجز هو الوحيد الذي يطالب بانسحاب بايدن من السباق الرئاسي و ترشيح سياسي اخر عن الحزب الديمقراطي لمواجهة دونالد ترامب حيث انضم اليه مجموعة كبيرة من كبار رجال الاعمال في الولايات المتحدة مثل مارك كوبان احد ملاك نادي دالاس مافريكس لكرة السلة وايضا لورين بول جوبز احد ملاك سيليكون فالي اكدت تقارير رغبتها في رؤية مرشح ديمقراطي اخر خلاف الرئيس بايدن يمكنه التغلب على دونالد ترامب .