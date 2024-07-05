قتيلة و5 جرحى جراء حادث سير على أوتوستراد الواسطة- الخرايب باتجاه صور

أدّى حادث سير وقع عصر اليوم على أوتوستراد الواسطة- الخرايب في اتجاه صور، إلى وفاة المواطنة "إ. ج." ووقوع 5 جرحى من بلدة جويا الجنوبيّة، نُقلوا إلى مستشفى علاء الدين والفقيه في الصرفند، بواسطة سيّارات الإسعاف التّابعة للصليب الأحمر اللّبناني وجمعيّة الرّسالة بالخرايب.

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